В Армении планируется реализация программы модернизации сети автозаправочных станций. Как сообщает «Спутник Армения», инвестировать в создание сети современных АЗС намерен нефтетрейдер Petrocas - совместное предприятие «Роснефти» (49% акций) и группы бизнесменов во главе с Давидом Якобашвили (51% акций). При этом армянские СМИ выражают озабоченность тем, что «Petrocas якобы находится в партнерских связях с SOCAR и, вполне возможно, может начать экспортировать в Армению нефтепродукты из Азербайджана».

Комментируя данные предположения для haqqin.az, в пресс-службе SOCAR заявили, что подобные «опасения» в Армении звучат не впервые. «Как и в предыдущих случаях, такого рода умозаключения армянских СМИ не имеют под собой никаких оснований, - говорит заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов. – SOCAR – государственная компания, и мы придерживаемся политики государства, которое пока не восстановило экономических отношений с Арменией. Возможно, когда-нибудь, когда на государственном уровне будет принято решение начать экономическое сотрудничество с Арменией, SOCAR также может принять участие в новых проектах».

Свою точку зрения на этот счет высказал и мажоритарный акционер СП Petrocas Давид Якобашвили. По его словам, обвинения армян в том, что посредством компании на армянском рынке будут продаваться азербайджанские нефтепродукты, звучат достаточно абсурдно, «поскольку на самом деле Petrocas является прямым конкурентом SOCAR».

«Непонятно, чем подкреплены такие обвинения, - говорит Якобашвили. - В СМИ рассказывают, что у Petrocas якобы проазербайджанские интересы, что по заданию Баку компания намерена поглощать армянский рынок. На самом деле, Petrocas и SOCAR – прямые конкуренты, они конкурируют на рынке Грузии, в регионах Черного и Средиземного морей».

Азербайджанского капитала в портфеле СП Petrocas нет. Как отмечает Давид Якобашвили, 49% акций находятся у «Роснефти», а оставшиеся 51% делятся между ним и его партнерами.