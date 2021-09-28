Опасное заявление Китая: Начинается ядерная гонка вооружений

«Получение Австралией технологий атомных подводных лодок от США и Великобритании может спровоцировать новый виток гонки вооружений в регионе, в том числе в сфере ядерного оружия». Как сообщает Синьхуа, об этом в телефонных разговорах со своими коллегами из Малайзии и Брунея заявил глава МИД КНР Ван И.

"Атомные подводные лодки являются мощным оружием с точки зрения стратегической безопасности, они также способны нести ядерное оружие. Такие действия Австралии разрушают стратегический баланс в регионе, а также превращают все ее обязательства по подписанному ею Договору о безъядерной зоне в южной части Тихого океана в филькину грамоту", - отметил он.

"Это представляет реальную угрозу государствам региона, не исключено, что другие страны захотят последовать такому примеру, что спровоцирует новый виток гонки вооружений, вплоть до перехода ядерного порога", - резюмировал дипломат.