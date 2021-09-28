Орджоникидзе о красивой переводчице Путина

Бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе рассказал РИА Новости, что для переговоров на высшем уровне выбирают переводчиков с опытом работы, которые хорошо знают язык и понимают, что такое конфиденциальные переговоры.

Ранее haqqin.az со ссылкой на мировые СМИ сообщал, что бывшая пресс-секретарь Дональда Трампа Стефани Гришэм написала в книге, что экс-советник бывшего президента США по России Фиона Хилл предполагала, что Путин специально выбрал своей переводчицей на встрече с американским лидером в Японии в 2019 году "привлекательную брюнетку", чтобы отвлечь Дональда Трампа. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отбором переводчиков на переговоры с президентом России занимается МИД РФ, сам глава государства не участвует в этом процессе.

А МИД России заявил, что внимание американской делегации к внешности переводчицы российского президента на переговорах с Трампом демонстрирует, о чем думают ее участники.