Еще на двух улицах повышена безопасность пешеходов видео
Бакинское Транспортное Агентство приняло меры по повышению уровня безопасности движения пешеходов еще по двум адресам.
Согласно информации, было оптимизировано расположение нерегулируемого пешеходного перехода на проспекте “8 ноября”, состоящего из 4 полос движения, и установлены новые светофорные объекты, управляемые специальными кнопками.
Кроме того, оптимизированы существующие пешеходные переходы одного уровня на пересечении улиц, Сергея Есенина и Алмаса Йылдырыма в поселке Мардакян, а также построены пандусы перед пешеходными переходами.