Протокол Али Асадова и Ираклия Гарибашвили
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили подписали протокол по итогам заседания грузино-азербайджанской межправительственной экономической комиссии.
Как сообщает правительство Грузии, на заседании были обсуждены программа сотрудничества между министерствами культуры Грузии и Азербайджана, соглашение между правительствами Грузии и Азербайджана в области стандартизации, метрологии и оценки патентов, соглашение о таможенных пунктах пропуска на государственной границе Азербайджанской Республики и Республики Грузия.