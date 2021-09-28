Ильхам Алиев превратил каждую фотографию героя в отдельную реликвию фото, видео
Таджеддин Азизли… Атиг Ибрагимов… Юксель Ализаде… Салех Нуриев. Нам знакомо практически каждое лицо павшего за Карабах среди тысяч прилежно собранных фотографий. Каждый из них написал славную историю во время 44-дневной Отечественной войны. В очередной раз лучезарные лица шехидов промелькнули на шествии в День памяти. Это была инициатива именно Ильхама Алиева – поднять фотографию каждого погибшего и пронести среди стальных рядов будущих воинов – юных курсантов.
Ценой кропотливого и самоотверженного труда Общественному объединению «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева удалось собрать и с помощью дизайнеров и художников, следуя особой концепции, подготовить фотографии 2907 офицеров и солдат, а также 94 мирных жителей, оставшихся под снарядами и ракетами вероломного и жестокого противника.
«За две недели до шествия в День памяти начался процесс изготовления портретов шехидов. – рассказывает юная активистка Айдан Рамазанова. - Мы обратились к семьям погибших и собрали все фотографии. За это короткое время мы успели собрать сведения о славном пути и героических подвигах, трагической судьбе каждого из них».
Гусейн Абдуллаев – еще один активист Объединения подчеркивает, что при изготовлении портретов шехидов уделялось особое, скрупулезное внимание каждой детали, которая может сейчас показаться для всех несущественной…
После завершения шествия по поручению Ильхама Алиева портреты передали семьям павших героев. Во веки веков в семейном уголке эти портреты превратятся в неприкасаемую реликвию, преподобный алтарь и святую ценность. Ведь вся страна и несколько поколений азербайджанцев отдали дань памяти героям, которые принесли жизнь в жертву на алтарь Великой Победы.
«Мы вздрогнули, увидев в первых рядах шествия нашего национального лидера Ильхама Алиева и его сподвижницу Мехрибан-ханум. Это шествие стало олицетворением единства и сплоченности нашей нации перед внешними угрозами и современными вызовами. И каждый из этих портретов был не только грустным, но и гордым напоминанием о жертвах, которые мы принесли во имя свободы и чести», - сказал представитель Объединения Джамиль Алиев.