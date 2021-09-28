Аскер Манафов, собкор 19:43

Таджеддин Азизли… Атиг Ибрагимов… Юксель Ализаде… Салех Нуриев. Нам знакомо практически каждое лицо павшего за Карабах среди тысяч прилежно собранных фотографий. Каждый из них написал славную историю во время 44-дневной Отечественной войны. В очередной раз лучезарные лица шехидов промелькнули на шествии в День памяти. Это была инициатива именно Ильхама Алиева – поднять фотографию каждого погибшего и пронести среди стальных рядов будущих воинов – юных курсантов. Ценой кропотливого и самоотверженного труда Общественному объединению «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева удалось собрать и с помощью дизайнеров и художников, следуя особой концепции, подготовить фотографии 2907 офицеров и солдат, а также 94 мирных жителей, оставшихся под снарядами и ракетами вероломного и жестокого противника.

«За две недели до шествия в День памяти начался процесс изготовления портретов шехидов. – рассказывает юная активистка Айдан Рамазанова. - Мы обратились к семьям погибших и собрали все фотографии. За это короткое время мы успели собрать сведения о славном пути и героических подвигах, трагической судьбе каждого из них». Гусейн Абдуллаев – еще один активист Объединения подчеркивает, что при изготовлении портретов шехидов уделялось особое, скрупулезное внимание каждой детали, которая может сейчас показаться для всех несущественной…