Две интересные информации от Микаила Джаббарова: 41% и участие Грузии в восстановлении Карабаха

Грузия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, и за восемь месяцев текущего года товарооборот между двумя странами увеличился на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, на заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, новые проекты, а также участие грузинских компаний в восстановлении освобожденных от армянской оккупации территорий.

«Мы верим, что плодотворный диалог внесет значительный вклад в укрепление экономических связей с соседней и дружественной Азербайджану страной», – добавил Микаил Джаббаров.