Азербайджан вышел в четвертьфинал чемпионата мира и сыграет с Украиной

Женская сборная Азербайджана по шахматам вышла в четвертьфинал командного чемпионата мира, который проходит в испанском городе Сиджес.

Сегодня наши шахматистки обыграли сборную Испании со счетом 3,5:0,5 и обеспечили себе 4-е место в группе «А», дающее право сыграть в 1/4 финала. Гюльнар Мамедова, Ульвия Фаталиева и Тюркян Мамедъярова свои партии выиграли, а Гюнай Мамедзаде сыграла вничью.

По итогам 5 туров группового этапа у сборной Азербайджана 4 очка. Помимо Испании, мы также сыграли вничью с Индией и Арменией и уступили России и Франции. 1-е место в группе уверенно заняли россиянки, победившие во всех пяти матчах и набравшие 10 очков. По 5 очков у Индии и Армении. Франция и Испания набрали по 2 очка и завершили выступление.

Заняв 4-е место, в четвертьфинале Азербайджан получил в соперники победителя группы «B». Им стала сборная Украины, у которой 6 очков. Также в плей-офф пробились Грузия, Казахстан и Германия.

Четвертьфиналы состоятся завтра. Они будут состоять из двух матчей и, если понадобится, тай-брейка.

Напомним, партии проходят с контролем времени 45 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход.