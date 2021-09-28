Начальник отдела Государственной службы по антимонопольной политике и контролю над потребительским рынком при Министерстве экономики Ахмед Гасанов прокомментировал обоснованность участившихся обвинений в адрес компаний, участвующих в госзакупках и объявляемых победителями тендеров.

- Каков минимальный размер уставного капитала компании, участвующей в тендере?

- В последнее время в СМИ часто поднимается вопрос об участии вновь создаваемых субъектов хозяйствования с низким уставным капиталом (например, 10 манатов, 100 манатов и т. д.) в крупных тендерах. Гражданский кодекс Азербайджанской Республики не устанавливает конкретных требований к минимальной сумме для регистрации ООО и АО. При этом законодательство, регулирующее государственные закупки, не требует участия ООО и АО в качестве участников торгов.

- Могут ли участвовать в тендере вновь созданные субъекты предпринимательства?

- Закон Азербайджанской Республики «О государственных закупках» не предусматривает каких-либо ограничений для участия в тендере в зависимости от даты учреждения компании.

Что касается создания условий для участия субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства в тендере, то в статье 50-1 данного закона гласит, что закупка товаров (работ, услуг), цена которых составляет 3,0 млн. долларов США в манатном эквиваленте или ниже, осуществляется только с участием субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства посредством открытого тендера или посредством электронных закупок с использованием метода запроса котировок.

- Можно ли объявить компанию-должника победителем тендера?

- Можно. Основным требованием здесь является отсутствие у компании-победителя просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике в соответствии со статьей 6.2.5 Закона «О государственных закупках». Наличие текущей задолженности субъектов хозяйствования не создает ограничений для участия компании в тендере и объявления ее победителем.