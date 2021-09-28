Эльдар Намазов, Мехман Алиев и представители правительства устанавливают доверие с представителями Армении

Страны будут представлены как представителями гражданского сообщества, так и правительства. Азербайджан на встрече представляют директор Центра стратегических и международных исследований Эльдар Намазов, глава ИА «Туран» Мехман Алиев, представители правительства Азербайджана.

Как сообщал в среду, 29 сентября haqqin.az со ссылкой на главу ИА «Туран» Мехмана Алиева, в Грузии 30 сентября стартует двухдневная рабочая встреча экспертов Азербайджана, Армении и Грузии, которая должна будет обсудить меры по укреплению доверия и установления прочного мира на Южном Кавказе.

В первый день встречи будут обсуждены меры укрепления доверия на Южном Кавказе: возможные действия в информационном, политическом секторах и в сфере безопасности, экономической и коммуникационной, гуманитарной сфере, включая разминирование.

Эта встреча азербайджанских и армянских экспертов организуется организацией LINKS Europe совместно с Центром политических и экономических стратегических исследований (Армения) и Центром анализа Кавказской политики (Азербайджан).

В июле в Баку и Ереване организаторы мероприятия провели предварительный обмен мнениями каждого из экспертов в отдельности.

Планируется, что по результатам консультаций будет выработан план действий и последующие меры по установлению доверия.

В тот же день по окончании консультаций эксперты присоединяются к программе Конференции: Региональное сотрудничество как шаг к миру на Южном Кавказе, которая пройдет под патронажем МИД Грузии 1 октября.