По заказу иранских спецслужб азербайджанский киллер направился на убийство влиятельного израильтянина
Полиция Никосии арестовала азербайджанца, которого, как отмечается, отправили убить «влиятельного бизнесмена», живущего на Кипре (греческий Кипр). Об этом сообщает портал in-cyprus.philenews.com со ссылкой на источники в полиции.
38-летний азербайджанец с российским паспортом был задержан в Никосии в понедельник, 27 сентября, вскоре после пересечения контрольно-пропускного пункта "Агиос Дометиос" между греческой и турецкой частью Кипра. Полиция следила за ним несколько дней. При обыске в его машине был обнаружен пистолет с глушителем и три мобильных телефона. В "списке заказов" киллера было 5 человек.
Израильские СМИ со ссылкой на кипрское телевидение заявили, что задержанный был направлен на остров для убийства израильского бизнесмена по указанию иранских спецслужб. На Кипре в этой связи приняты беспрецедентные меры безопасности. Лица, внесенные в "список" азербайджанского киллера, немедленно высланы из страны.
Согласно сообщению, киллер вылетел из России в аэропорт Ларнака на Кипре около двух недель назад. С тех пор он провел две ночи в Фамагусте, прежде чем был задержан.
Мужчина привлек внимание Службы внешней разведки во время встречи с несколькими официальными лицами. Киллер пытался, не привлекая внимания, перемещаться между греческой и турецкой частями Кипра; он сошел с электросамоката недалеко от села Ангоми и сел в арендованный автомобиль, когда его задержала полиция.
В настоящее время изъятый у человека пистолет проходит баллистическую экспертизу, а спецслужбы пытаются получить информацию с его телефона. Изучаются также записи с камер видеонаблюдения, на которые попал автомобиль подозреваемого. Отмечается, что рядом с ним находится офис бизнесмена, фигурирующего в списке киллера.
Мера пресечения в виде задержания для азербайджанца продлена еще на 8 дней, а суд над ним проходил за закрытыми дверями. Отмечается, что киллер отказался сотрудничать со следствием. Также сообщается, что у него могли быть сообщники.