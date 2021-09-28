По заказу иранских спецслужб азербайджанский киллер направился на убийство влиятельного израильтянина

38-летний азербайджанец с российским паспортом был задержан в Никосии в понедельник, 27 сентября, вскоре после пересечения контрольно-пропускного пункта "Агиос Дометиос" между греческой и турецкой частью Кипра. Полиция следила за ним несколько дней. При обыске в его машине был обнаружен пистолет с глушителем и три мобильных телефона. В "списке заказов" киллера было 5 человек.

Полиция Никосии арестовала азербайджанца, которого, как отмечается, отправили убить «влиятельного бизнесмена», живущего на Кипре (греческий Кипр). Об этом сообщает портал in-cyprus.philenews.com со ссылкой на источники в полиции.

Израильские СМИ со ссылкой на кипрское телевидение заявили, что задержанный был направлен на остров для убийства израильского бизнесмена по указанию иранских спецслужб. На Кипре в этой связи приняты беспрецедентные меры безопасности. Лица, внесенные в "список" азербайджанского киллера, немедленно высланы из страны.

Согласно сообщению, киллер вылетел из России в аэропорт Ларнака на Кипре около двух недель назад. С тех пор он провел две ночи в Фамагусте, прежде чем был задержан.

Мужчина привлек внимание Службы внешней разведки во время встречи с несколькими официальными лицами. Киллер пытался, не привлекая внимания, перемещаться между греческой и турецкой частями Кипра; он сошел с электросамоката недалеко от села Ангоми и сел в арендованный автомобиль, когда его задержала полиция.

В настоящее время изъятый у человека пистолет проходит баллистическую экспертизу, а спецслужбы пытаются получить информацию с его телефона. Изучаются также записи с камер видеонаблюдения, на которые попал автомобиль подозреваемого. Отмечается, что рядом с ним находится офис бизнесмена, фигурирующего в списке киллера.

Мера пресечения в виде задержания для азербайджанца продлена еще на 8 дней, а суд над ним проходил за закрытыми дверями. Отмечается, что киллер отказался сотрудничать со следствием. Также сообщается, что у него могли быть сообщники.