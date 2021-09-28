При участии президента Украины Владимира Зеленского был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и турецкой компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

С украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, с турецкой – генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар.

«Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас», – подчеркнул Владимир Зеленский после подписания Меморандума.