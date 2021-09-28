Историческое соглашение между Турцией и Украиной в сфере обороны новый поворот
При участии президента Украины Владимира Зеленского был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и турецкой компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.
С украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, с турецкой – генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар.
«Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас», – подчеркнул Владимир Зеленский после подписания Меморандума.
Глава украинского государства выразил благодарность от себя лично и от украинского народа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку реализации этого проекта.
«Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины», – сказал Зеленский.
Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Министерству обороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА. Как планируется, впоследствии в Украине будет построен и будет работать ряд таких центров.
По информации украинского Минобороны, следующим этапом будет налаживание украинско-турецкого производства БПЛА. Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по производству беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступления в государственный бюджет.