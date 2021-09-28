Подписанные Гарибашвили документы в Баку установят долгосрочный мир?

«Долгосрочному миру и стабильности в регионе нет альтернативы. Все мы согласны с этим. Поэтому выдвинутая Грузией «Инициатива мирного добрососедства на Южном Кавказе» воспринимается с большим одобрением». Об этом говорится в заявлении вице-премьера и министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани по итогам визита премьер-министра Грузии в Баку.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США и Европейский Союз активно поддерживают инициативу Грузии, и подписанные в Баку документу окажут содействие установлению долгосрочного мира и реализации стратегических инфраструктурных проектов.