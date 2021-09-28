Гурбан Гурбанов на Кипре: «Постараемся сыграть агрессивно»

Завтра в 23:00 по бакинскому времени в Никосии начнется матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций между кипрской «Омонией» и азербайджанским « Карабах ом».

А сегодня состоялись предматчевые пресс-конференции главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова и главного тренера «Омонии» Хеннинга Берга.

«У каждой кипрской команды, с которой мы играли, своя философия, - цитируют Гурбанова кипрские СМИ. – Все команды разные, но уровень очень высокий. «Омония» тоже хорошая команда, и мы должны быть осторожны. Мы должны сыграть очень хорошо.

Возможно, система, по которой завтра будет играть «Омония», станет для нас сюрпризом. Мы хотим победить, поэтому постараемся сыграть агрессивно».

Главный тренер «Омонии» Хеннинг Берг заявил, что с нетерпением ждет завтрашнего матча.

«Мы играем дома и хотим выиграть. Мы знаем, что игра будет сложной. Мы постараемся победить, и мы знаем, что, если мы это сделаем, наши шансы на выход из группы увеличатся.

«Карабах» выбил в квалификации АЕЛ и сыграл вничью с «Базелем». Это хорошая команда, и мы ждем сложной игры. «Базель», на наш взгляд, самая сильная команда в группе. Мы здесь, чтобы соревноваться с ними и делать все, что в наших силах».

Напомним, «Карабах» в 1-м туре сыграл в Баку вничью 0:0 с «Базелем», а «Омония» с таким же счетом завершила гостевой матч с алматинским «Кайратом».