«Талибан» отвечает президенту Таджикистана: «Он 27 лет у власти… и обвиняет нас в недемократичности?»

Правительство Исламского Эмирата Афганистана в лице официального представителя движения «Талибан» Инамуллы Самангани раскритиковал президента Таджикистана Эмомали Рахмона за недостаток демократии в стране. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан».

«Он президент уже 27 лет, будет им еще шесть лет и после этого, может быть, останется в должности президента. В его стране до выборов допущены пять партий, все из которых — проправительственные, и этот уважаемый человек будет давать советы о проведении выборов в Афганистане», — заявил Самангани.

Ранее другой представитель правительства Исламского Эмирата Афганистана Абдул Гани Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны.