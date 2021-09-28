«Хотя на Тбилиси и обрушились инсинуации о якобы помощи той или другой стороне, Грузия сохраняла и сохраняет нейтралитет как в армяно-азербайджанском конфликте, так и во время боевых действий между двумя странами. Сегодня наша страна старается активировать свою роль в качестве медиатора, утвердиться и найти свое место в той новой реальности, которая складывается на Южном Кавказе после 44-дневной войны», - заявил политолог корреспонденту haqqin.az.

Сегодня, 29 сентября, Баку с официальным визитом посетил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Как считает координатор программы по мирному диалогу на Кавказе в Международном центре по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе, важность этого визита обусловлена тем, что после возникших в результате второй карабах ской войны новых реалий в Южнокавазском регионе, развитие контактов Грузии с Азербайджаном и Арменией приобретает для Тбилиси особое значение.

Анджапаридзе подчеркнул, что Грузия при содействии США была медиатором в процессе обмена пленными. «Когда началась война в Карабахе, грузинские власти предложили воюющим сторонам провести переговоры на своей территории. То есть Тбилиси старается найти свою нишу в новых условиях в регионе», - сказал он.

Эксперт полагает, что во время визита грузинского президента в Баку обсуждались вопросы двухсторонних отношений, в том числе касающиеся делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы. Возможно, по его мнению, шла речь и о ситуации с комплексом Давида Гареджи и др.

«Думаю, что среди обсуждаемых тем была и предложенная президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «платформа шести» - России, Ирана, Турции, Азербайджана, Грузии и Армении. Для развития сотрудничества на Южном Кавказе это очень интересная инициатива, так что, наверное, рассматривалось участие Грузии в этом формате. То есть повестка вопросов для обсуждения в Баку изначально предполагалась очень широкая», - указал эксперт.

А вот к предложению Гарибашвили о создании в Тбилиси платформы для контактов между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне, эксперт относится весьма скептически. Дело в том, считает он, что в последнее время антагонизм между Баку и Ереваном опять усилился, и обе стороны выступают с жесткими заявлениями. Так что в обозримом будущем проведение такой встречи в грузинской столице ему представляется нереальным.

Вместе с тем Анджапаридзе отметил, что после второй карабахской войны в регионе Южного Кавказа возросло влияние России и, соответственно, несколько уменьшилось влияние Запада.

«А Грузия в данном случае, - подчеркивает он, - выступает в качестве стратегического союзника США и ЕС. Поэтому над ее внешнеполитической позицией будут довлеть те интересы, которые имеет в регионе западное сообщество. Так что надо еще посмотреть, как отнесутся в Кремле к идее двухсторонней встречи президентов Армении и Азербайджана в Тбилиси и к тому, что Грузия стала бы медиатором армяно-азербайджанских переговоров. До сих пор эту роль выполняла Россия, и не думаю, что в Москве будут рады видеть в этой роли Грузию, которую в РФ считают враждебным государством. Здесь неизбежно столкновение определенных интересов, а в Баку и Ереване вряд ли готовы навлечь на себя недовольство Москвы и согласиться с предложением Тбилиси…».