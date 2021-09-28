Нурсултан Назарбаев о значимости победы Азербайджана для тюркского мира

Нурсултан Назарбаев сообщил, что внимательно следит за разворачивающимися в Азербайджане процессами. Одержанная Азербайджаном в Отечественной войне победа имеет огромную важность для всего региона, для тюркского мира, подчеркнул Назарбаев.

Председатель Милли Меджлиса Саxиба Гафарова в рамках своего официального визита в Казахстан в среду, 29 сентября, встретилась в столице страны Нурсултане с первым президентом Республики Казахстан, Эльбасы Нурсултаном Назарбаевым. Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

Лидер Казахстана поделился добрыми воспоминаниями об основателе Третьей Республики Гейдаре Алиеве и высоко отозвался о созидании, обустройстве, экономическом прогрессе и успешных реформах в разных областях государственного строительства в Азербайджане за прошедшие 30 лет.

Нурсултан Назарбаев сказал, что внешнеполитический курс президента Азербайджана Ильхама Алиева, шаги по обеспечению мира и стабильности в регионе, а также открытие транспортных коридоров при новых реалиях способствовали весьма значительному росту международной репутации Азербайджана.

Председатель Милли Меджлиса передала Эльбасы Нурсултану Назарбаеву приветствия и наилучшие пожелания президента Ильхама Алиева. Саxиба Гафарова подчеркнула бесспорные заслуги двух великих лидеров в укреплении братских уз и взаимодоверия между народами.

Саxиба Гафарова также высоко оценила инициативу Нурсултана Назарбаева в деле культурной интеграции тюркских народов. Ею были особо отмечены возможности по укреплению азербайджано-казахских отношений и расширению взаимовыгодного сотрудничества, созданные ТюркПА, ТЮРКСОЙ и Советом сотрудничества тюркоязычных государств.