Минск готовит ответ на убийство сотрудника КГБ

Ответ Минска на убийство сотрудника КГБ будет адекватным, законным и абсолютно последовательным, заявил замминистра внутренних дел республики – командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

"Ответ правоохранителей на убийство сотрудника КГБ будет в этой ситуации адекватный, законный и абсолютно последовательный… Есть террорист, есть адрес, где он находится, подъехали, предупредили, не открыли дверь… будет взорвана дверь, будут применены светошумовые гранаты, сотрудники запустят туда собаку. Зайдем со щитом. И если в этой ситуации мы не увидим поднятых рук, враг будет уничтожен", - заявил Карпенков в эфире телеканала СТВ.

Во вторник, 28 сентября, КГБ Беларуси заявил об убийстве своего сотрудника в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди.