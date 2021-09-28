Теймур Раджабов обыграл Левона Ароняна в финале Тура чемпионов

Сегодня на финальном турнире шахматного Тура чемпионов, проходящего в режиме онлайн, встретились азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов и армянин Левон Аронян.

Соперники провели четыре партии, по итогам которых Раджабов победил со счетом 2,5:1,5.

Это 5-й тур соревнования. В нем участвуют 10 гроссмейстеров, в том числе и Шахрияр Мамедъяров. Участники начали турнир, имея бонусные очки, набранные на предварительных этапах. Шахматист, набравший больше всех очков, после 9 туров станет победителем Тура чемпионов и заработает 100 тысяч долларов.

Каждый матч состоит из четырех партий с контролем времени 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход. Победитель матча получает 3 очка, проигравший - 0. В случае ничьей 2:2 играется тай-брейк в блиц, где шахматисты играют две партии с контролем 5+3. Если счет в блиц-партиях 1:1, то играется Армагеддон, где у белых 5 минут, у черных 4 минуты, но ничья считается победой черных. Победитель тай-брейка получает 2 очка, проигравший - 1.

В предыдущих четырех турах Теймур Раджабов обыграл поляка Ян-Кшиштофа Дуду, но проиграл россиянину Владиславу Артемьеву, американцу Хикару Накамуре, голландцу Анишу Гири. В активе Теймура сейчас 15 очков, и он догнал Ароняна в турнирной таблице. Оба имеют по 15 очков и делят 3-4-е места. Первые две позиции занимают норвежец Магнус Карлсен и американец Уэхсли Со.

Шахрияр Мамедъяров одолел француза Максима Вашье-Ляграва, уступил Со, Карлсену, Дуде и Артемьеву. С 5,5 очка Шахрияр занимает предпоследнее 9-е место. Тут важно учесть, что если у Теймура Раджабова перед стартом турнира было 6 бонусных очков, то у Шахрияра Мамедъярова – лишь 0,5.