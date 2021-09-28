Пчеловодство на грани краха: «Зачем ввозить в Азербайджан столько меда, если мы его производим?»

«Работу ярмарки будет контролировать Агентство пищевой безопасности. Ожидается, что на продажу будут выставлены около 100 тонн меда», - сказал он.

По его словам, ярмарка будет организована совместными усилиями Ассоциации и Минсельхоза. В ней примут участие свыше 250 пчеловодов, которым разрешено привезти в Баку до 400 кг меда.

С начала пандемии коронавируса впервые в Баку состоится некогда традиционная ярмарка меда. Ярмарка начнет работу 20 октября и продлится до 7 ноября. Об этом haqqin.az сообщил председатель Контрольно-ревизионной комиссии Азербайджанской ассоциации пчеловодов Шахин Джафарли.

Предоставив короткую информацию об ожидаемой ярмарке, Шахид Джафарли коснулся и проблем, с которыми в последнее время сталкиваются производители меда в Азербайджане.

По его словам, за последний год значительно выросли расходы азербайджанских пчеловодов. Так кубометр древесины, которую используют для изготовления ульев подорожал с 270 до 400 манатов. В то же время лекарства для пчел подорожали с 15 до 30 манатов. Кроме этого существенно выросли расходы на транспортировку.

Шахин Джафарли вместе с тем отмечает, что роста цен на мед не ожидается из-за низкой покупательской способности населения.

«Во время пандемии закрылось много рабочих мест и у людей упала покупательская способность. Поэтому пчеловоды испытывают проблемы с реализацией своего товара. Килограмм меда сейчас стоит 20-30 манат. Мы также предлагаем ввести ограничения на импорт низкокачественного дешевого меда из соседних стран. Зачем ввозить в страну столько меда, если мы сами его производим?», - сказал он.

Эксперт добавил, что в этом году многие пчеловодные хозяйства столкнулись с массовым вымиранием пчелиных семейств.

«Очень много пчел погибло. Летом температура воздуха превысила 42 градуса, также расплодилось много птиц, которые питаются пчелами. Есть пчеловоды, которые потеряли 90% своих пчел. Поэтому производство меда в этом году резко упало», - сказал он.

Отметим, что в 2018 году президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О стимулировании развития пчеловодства в Азербайджане». Согласно этому распоряжению фермеры получают субсидии за каждое пчелиное семейство.