Пресс-секретарь Эрдогана: «После освобождения Карабаха нет препятствий для нормализации отношений с Арменией»

Высокопоставленный турецкий чиновник отметил, что основной причиной, по которой Анкара заморозила дипломатические отношения с Ереваном и закрыла границу, была «оккупация Карабах а».

«Теперь, когда эта проблема решена, фактически, нет никаких препятствий для нормализации отношений с Арменией, в то же время есть некоторые вопросы, связанные с Карабахом, которые еще предстоит решить», - сказал он.

Среди нерешенных вопросов пресс-секретарь Эрдогана отметил отсутствие мирного соглашения. «Это нужно Армении, Азербайджану и Турции. Если будет подписано мирное соглашение, это окажет очень серьезное влияние на региональную стабильность», - заявил Ибрагим Калын.