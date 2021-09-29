Пресс-секретарь Эрдогана: «После освобождения Карабаха нет препятствий для нормализации отношений с Арменией»
«Турция положительно относится к нормализации отношений с Арменией», заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Высокопоставленный турецкий чиновник отметил, что основной причиной, по которой Анкара заморозила дипломатические отношения с Ереваном и закрыла границу, была «оккупация Карабаха».
«Теперь, когда эта проблема решена, фактически, нет никаких препятствий для нормализации отношений с Арменией, в то же время есть некоторые вопросы, связанные с Карабахом, которые еще предстоит решить», - сказал он.
Среди нерешенных вопросов пресс-секретарь Эрдогана отметил отсутствие мирного соглашения. «Это нужно Армении, Азербайджану и Турции. Если будет подписано мирное соглашение, это окажет очень серьезное влияние на региональную стабильность», - заявил Ибрагим Калын.