Али Асадов предложил и Грузии выгодный «Зангезурский коридор»

"Принудительные ограничения негативно сказались на бизнесе и экономической динамике во всех странах. Естественно, это не обошло стороной и наши торговые связи.

“Повестка дня азербайджано-грузинского стратегического партнерства очень широка. Наше сотрудничество многогранно, охватывает достаточно широкий спектр сфер и, самое главное, развивается в позитивном ключе”. Об этом заявил премьер-министр Али Асадов, выступая на 8-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

В 2020 году наш товарооборот несколько снизился. Тем не менее, мы продолжили наши усилия по увеличению товарооборота даже во время пандемии. В результате этого за 8 месяцев текущего года наш торговый оборот увеличился на 41 процент и составил 536 млн долларов. Важно приложить дополнительные усилия с целью создания условий не только для восстановления докризисного уровня наших торгово-экономических связей, но и для их дальнейшего развития. Для этого у нас есть достаточный потенциал”.

По словам Али Асадова, Азербайджан является страной, которая больше всего инвестирует в Грузию: “Это наглядно демонстрирует эффективность реформ, проводимых вашим правительством в направлении создания благоприятного инвестиционного климата. Мы надеемся, что это будет продолжаться и в будущем. Мы, в свою очередь, создаем необходимые условия для деятельности грузинских компаний на азербайджанском рынке. В Азербайджане зарегистрировано более 500 компаний с грузинским капиталом, осуществляющих деятельность в сферах торговли, промышленности, услуг, транспорта, сельского хозяйства. Совместные энергетические и транспортные проекты являются примером успешного регионального сотрудничества и служат укреплению мира и стабильности в регионе. Эти проекты послужили импульсом для трансформации Южного Кавказа, изменили политическую, экономическую, транспортную и энергетическую карту региона. Эти проекты позволили Азербайджану и Грузии обеспечить свое благосостояние, социально-экономическое развитие и повысить значимость наших стран для международных партнеров.

Последние дни прошлого года ознаменовались исторически значимым событием. Введен в эксплуатацию Трансадриатический трубопровод - последний сегмент Южного газового коридора. Азербайджанский газ начал поставляться в Европу. Этот проект важен для общего развития, стабильности, сотрудничества не только в Южно-Кавказском регионе, но и в более широком Евразийском регионе. Хотелось бы отметить, что мы не смогли бы достичь всего этого без нашего сотрудничества. Наше сотрудничество в транспортно-транзитной сфере успешно продолжается. Даже в условиях пандемии мы приняли все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы транспортных и транзитных коридоров.

В 2020 году объем грузов, перевозимых по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс увеличился более чем в два раза. За 8 месяцев 2021 года объем грузоперевозок по этому маршруту составил более 345 тысяч тонн.

Азербайджан, Грузия и Турция продолжают совместную работу по запуску коридора на полную мощность. В связи с этим мы надеемся, что соответствующие работы будут ускорены Грузией для завершения строительства и поэтапного ввода в эксплуатацию железнодорожного участка до границы с Турцией. Успешно продолжается сотрудничество и в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута и других коридоров.

Говоря о транспортно-транзитной сфере, необходимо, конечно же, особо отметить важность новых возможностей сотрудничества, открывающихся с освобождением азербайджанских земель от оккупации. Восстановление экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе выгодно всем странам региона. Создание новой транспортно-коммуникационной инфраструктуры будет способствовать увеличению грузоперевозок и принесет значительные экономические выгоды в региональном масштабе. Я имею в виду конкретно Зангезурский коридор”.