«Талибан» начал борьбу с дороговизной… и покрывает задолженности по зарплате

"Чтобы постепенно выходить из нынешнего кризиса, нами создана специальная комиссия по контролю за регулированием цен, прежде всего на продукты питания и медикаменты, то есть на товары первой необходимости", - приводятся его слова на официальной странице правительства в Facebook.

Вице-премьер также информировал о том, что национальным производителям выданы разрешения на осуществление различных финансовых операций с банками по всему миру, главным образом для закупок импортного сырья.

Помимо этого, Ханафи заверил, что в ближайшее время всем сотрудникам госучреждений будут полностью выплачены все задолженности по зарплате. "В пяти министерствах почти все сотрудники или большинство из них уже получили необходимые выплаты. В скором времени мы рассчитаемся по долгам с каждым работником", - указал он.