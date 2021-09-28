Запрещенный прием правительства Японии против азербайджанского министра
С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдет Конгресс Международной федерации гимнастики (FIG), на котором состоятся выборы президента организации. На пост претендуют действующий президент Моринари Ватанабэ и глава Европейской гимнастики, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.
Тем временем, по сообщению авторитетного британского издания Inside The Games, японское правительство использует дополнительные ресурсы, чтобы Ватанабэ смог удержаться на своей должности. Япония задействовала свои посольства в Европе, дабы при голосовании заручиться поддержкой стран Старого Света.
А ведь согласно правилам Олимпийской хартии, вмешательство правительства в подобные дела строго запрещено, пишет Inside The Games.
Сотрудники посольств Японии связываются с национальными федерациями гимнастики в Европе с просьбой встретиться для обсуждения предстоящих выборов. В одном электронном письме, которое оказалось в распоряжении Insidethegames.biz, сотрудник японского посольства написал федерации: «Что касается поста президента на предстоящих в ноябре выборах, то японское правительство поддерживает японского кандидата Моринари Ватанабэ, который является президентом FIG. В связи с этим посольство хотело бы встретиться с кем-нибудь из руководителей федерации».
В другом электронном послании второй секретарь одного из посольств Японии пишет:
«Моринари Ватанабэ – японец, который является нынешним президентом FIG, будет баллотироваться на второй срок, и мы, как посольство Японии, всячески поддерживаем его кандидатуру. Прилагаем его предвыборную программу и просим вас взглянуть на нее, чтобы вы могли подробнее узнать о проделанной им большой работе на посту президента FIG, а также подумать о том, чтобы поддержать его, дабы Моринари Ватанабэ сохранил эту должность на следующий срок».
Комментируя данную информацию, Ватанабэ заявил, что «уважает правила».
«Я всего лишь хотел бы поделиться своими идеями со всеми национальными федерациями гимнастики, и посольства Японии помогают мне в этом в случае с теми странами, которые я не могу посетить».
Также британское СМИ сообщает, что Ватанабэ, избранный членом МОК в октябре 2018 года и входивший в состав Исполнительного совета Токио- 2020, с помощью китайской компании Taishan Sports раздавал бесплатное оборудование национальным федерациям, что можно расценить как весьма неоднозначный поступок, учитывая предстоящие выборы. Китайская компания является официальным поставщиком инвентаря для чемпионатов мира по художественной и спортивной гимнастике, которые пройдут в октябре этого года в японском Китакюсю.
В ответном письме на обращение одной из федераций, подписанном генеральным секретарем FIG Николасом Буомпане и также попавшим в руки корреспондентов Insidethegames, говорится что «президент FIG Моринари Ватанабэ и президент Азиатского гимнастического союза Абдулрахман Бен Саад Альшатри решили дать положительный ответ на запрос относительно оборудования».
«FIG и AGU в тесном сотрудничестве с Taishan бесплатно предлагают вам параллельные брусья, маты и разновысокие брусья», - указано в письме.
Позднее Буомпане сообщил, что в преддверии выборов FIG приостановила выдачу бесплатного оборудования национальным руководящим органам.
«Это было частью программы развития FIG на протяжении десятилетий, - заявил он. - Программа направлена на поддержку национальных федераций, которые не могут позволить себе купить полный комплект оборудования или специального инвентаря. Годовой бюджет для этого четко установлен в четырехлетнем плане, утвержденном Конгрессом FIG. Это строгий процесс. Запрос должен исходить от федерации с хорошей репутацией и с объяснением, почему стране необходимо данное оборудование. После получения запроса FIG открывает тендер среди официальных партнеров - поставщиков оборудования и выбирает лучшее или более подходящее предложение. В связи с пандемией FIG получила больше запросов, чем обычно. Но с июля программа была приостановлена, чтобы избежать каких-либо сомнений в отношении потенциального конфликта интересов, связанного с предстоящими выборами».
62-летний Моринари Ватанабэ был избран новым президентом FIG в 2016 году, сменив итальянца Бруно Гранди. Японец мог быть переизбран в прошлом году, но из-за пандемии получил дополнительные 12 месяцев.
Фарид Гаибов стал президентом Европейской гимнастики в 2017 году. В июне этого года он подал свою кандидатуру на пост президента FIG. А 7 сентября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фарида Гаибова на должность министра молодежи и спорта.