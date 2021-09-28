Запрещенный прием правительства Японии против азербайджанского министра

С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдет Конгресс Международной федерации гимнастики (FIG), на котором состоятся выборы президента организации. На пост претендуют действующий президент Моринари Ватанабэ и глава Европейской гимнастики, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Тем временем, по сообщению авторитетного британского издания Inside The Games, японское правительство использует дополнительные ресурсы, чтобы Ватанабэ смог удержаться на своей должности. Япония задействовала свои посольства в Европе, дабы при голосовании заручиться поддержкой стран Старого Света.

А ведь согласно правилам Олимпийской хартии, вмешательство правительства в подобные дела строго запрещено, пишет Inside The Games.

Сотрудники посольств Японии связываются с национальными федерациями гимнастики в Европе с просьбой встретиться для обсуждения предстоящих выборов. В одном электронном письме, которое оказалось в распоряжении Insidethegames.biz, сотрудник японского посольства написал федерации: «Что касается поста президента на предстоящих в ноябре выборах, то японское правительство поддерживает японского кандидата Моринари Ватанабэ, который является президентом FIG. В связи с этим посольство хотело бы встретиться с кем-нибудь из руководителей федерации».

В другом электронном послании второй секретарь одного из посольств Японии пишет:

«Моринари Ватанабэ – японец, который является нынешним президентом FIG, будет баллотироваться на второй срок, и мы, как посольство Японии, всячески поддерживаем его кандидатуру. Прилагаем его предвыборную программу и просим вас взглянуть на нее, чтобы вы могли подробнее узнать о проделанной им большой работе на посту президента FIG, а также подумать о том, чтобы поддержать его, дабы Моринари Ватанабэ сохранил эту должность на следующий срок».

Комментируя данную информацию, Ватанабэ заявил, что «уважает правила».

«Я всего лишь хотел бы поделиться своими идеями со всеми национальными федерациями гимнастики, и посольства Японии помогают мне в этом в случае с теми странами, которые я не могу посетить».