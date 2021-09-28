Армянский солдат в интервью Би-Би-Си: «Азербайджанцев невозможно было остановить» видео
Уроженец Еревана, ветеран второй карабахской войны Владимир Варданян потерял одну руку во время боевых действий.
В интервью Би-би-си Варданян рассказал о происходящем на фронте: "Их (азербайджанцев - ред.) невозможно было остановить. Так как они взяли Шушу, вступление в Ханкенди было делом нескольких минут. Мы не могли победить в этой войне. Это однозначно. Если бы не было трехстороннего заявления, если бы Азербайджан продолжал войну, то никто не вернулся бы с войны", - с горечью признает Варданян.