Байден отказался от встречи с лидером Палестины

Президент США Джо Байден отказался встречаться с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом на полях Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

Портал называет отказ от встречи "необычным" и считает, что это свидетельствует о том, что израильско-палестинские переговоры не входят в число основных приоритетов Байдена.

При этом советники Байдена сказали Аббасу, что президент США вообще не будет проводить двусторонние встречи. В результате Байден, хоть и посетил Нью-Йорк на короткое время, но все же провел три "двусторонки".