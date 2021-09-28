В Армении мошенники собирают деньги у родителей «за возвращение пленных из Баку»

В Армении восемь граждан арестованы по обвинению в мошенничестве и вымогательстве денег у родных и близких погибших, без вести пропавших или плененных военнослужащих. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Армении.

Арестованные разными способами устанавливали связь с родственниками военнослужащих, выдавали себя за высокопоставленных военных или представителей СНБ, имеющих тесные связи с представителями спецслужб других стран. Они обещали за определенную сумму предоставить информацию о военных, оказать посреднические услуги и вернуть их из плена из Азербайджана или помочь на месте с медпомощью, заявляя, что знают об их местонахождении.

В некоторых случаях им удалось получить крупные суммы.

Возбуждено в общей сложности 12 уголовных дел по статье "мошенничество" Уголовного кодекса Армении. 9 мошенникам по 9 уголовным делам предъявлено обвинение, из них 8 – арестованы, в отношении еще одного в качестве меры пресечения выбрана подписка о невыезде. 8 уголовных дел в отношении 8 лиц с обвинительным заключением направлены в суд общей юрисдикции.