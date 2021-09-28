Кадыров в поддержку «Талибана»

«Если они действительно будут осуществлять в жизнь все положительные идеи, о которых заявляют, то я такое поддерживаю» , — написал г лава Чечни Рамзан Кадыров в своем Instagram -аккаунте.

При этом лидер Чечни подчеркнул, что «хочет, чтобы все мусульмане жили в мире и согласии с остальными народами и конфессиями».

Кадыров заявил, что талибы выступают «против любых террористических группировок и призывают бороться с ними. Если у них будет соблюдаться закон и международное право, будет строгое следование конституции, — я буду рад», — заключил он.