В азербайджанских вузах начали преподавать «Историю Османской империи»

В 2021 году впервые в азербайджанском вузе – в Государственном Педагогическом университете им. Н.Туси началось преподавание курса "Османская история". Об этом ИА «Туран» сообщила соавтор и один из преподавателей этого предмета - заведующая кафедры Всеобщая история и технология преподавания истории - доктор исторических наук Севиндж Алиева. Второй соавтор книги и преподаватель - доктор философии по истории Мехман Агаев.

По словам Севиндж Алиевой, долгое время история Турции преподносилась советской образовательной системой с точки зрения внешней политики Российской империи и ее длительной борьбы с Османской империей за сферы влияния.

Ученый считает, что после распада СССР и восстановления независимости Азербайджана интерес к истории и преподаванию тюркских народов возрос на волне общественных процессов и подъема национально-культурного самосознания. Однако, по ее словам, в системе преподавания сохранялись серьезные пережитки и противоречия.

С.Алиева выражает свое недоумение: «Раньше преподавался предмет "История стран Восточной Европы", который подразумевал историю западных славянских народов, одновременно являющихся населением стран Варшавского Договора. Их изучение с идеологической точки зрения было понятно в советское время, но не оправдано на современном этапе. Или например, что означал курс "История тюркских народов в советский период"? Почему отдельно выделялся период именно советский период? Почему не история тюрков в эпоху Эмира Тимура, шаха Бабура и т.д? С этого учебного года, благодаря новой программе, утвержденной Министерством образования, мы перешли к преподаванию "Истории тюркских народов и государств"…».

Ученый выражает свое несогласие советской методикой образования: «Между тем история Турции и Ирана, не говоря уже о мусульманских странах рассматривалась в рамках русско-турецких, русско-иранских войн или освобождения от Золотоордынского ига. Величайшие тюркские военачальники и правители изображались тиранами и деспотами, разрушившими европейские и христианские культуры и угрожающими безопасности Европы. Турция зачастую представляется как инструмент европейской политики. Изучение Османской истории продиктовано тем, что Азербайджан связан с Турцией исторической, географической, культурной и религиозной близостью».