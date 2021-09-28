Британская компания осваивает запасы меди Азербайджана стоимостью в миллиарды долларов

Компания Anglo Asian Mining plc подписала соглашение с правительством Азербайджана, которое предоставляет ей три новых концессии общей площадью 882 квадратных километра. Соглашение является важным для британской компании, поскольку одно только месторождение порфиров (гипабиссальная горная порода) «Гарадаг» содержит более 300 000 тонн меди при стоимости более 3 млрд долларов в текущих ценах, сообщает Туран со ссылкой на пресс-релиз Anglo Asian Mining.

Компания провела детальный анализ своих существующих активов и прилегающих к ним регионов, который выявил новые концессии с высоким потенциалом. В настоящее время компания оценивает, как лучше всего использовать экономически выгодные ресурсы меди, содержащиеся в новых концессиях. Две из новых концессий граничат с существующими контрактными участками «Гедабек» и «Гоша». Они включают крупномасштабное месторождение порфиров «Гарадаг» и прилегающее к нему медное месторождение «Хархар». Комплексная программа разведки для подготовки оценки минеральных ресурсов и рудных запасов начнется после ратификации новых концессий в парламенте Азербайджана. Компания ожидает, что руда будет добываться открытым способом.

Третий новый концессионный участок называется «Демирли» и примыкает к Контрактной площади «Кызылбулаг» в Карабахском экономическом районе. В концессию «Демирли» входит медно-молибденовое месторождение «Демирли». По предварительным оценкам, месторождение содержит около 275 000 тонн меди и 3 200 тонн молибдена.