Эрдоган рассказал американцам, почему Турция купила российские С-400

Anadolu пишет, что по случаю встречи лидеров Турции и РФ в Сочи американское издание опубликовало посвященную теме С-400 часть интервью с президентом Турции, которое он дал газете на полях 76-й сессии ГА ООН.

Турция приняла решение о приобретении российских ЗРК С-400 из-за отказа Вашингтона передать Анкаре системы ПВО “Пэтриот”. Об этом изданию New York Times заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

“Если бы американцы продали Турции систему ПРО “Пэтриот”, нам бы не пришлось покупать С-400”, - сказал, в частности, турецкий лидер.

Глава государства отверг утверждения о том, что покупка Турцией С-400 у России якобы нанесла ущерб альянсу НАТО.

Президент Эрдоган напомнил изданию, что во время приобретения Анкарой российских ЗРК и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и тогдашний президент США Дональд Трамп подтвердили право Турции выбирать поставщиков вооружений.

Отвечая на вопрос, стоила ли покупка Турцией С-400 трений в отношениях с США, президент Эрдоган ответил: “Полагаю, что оно того стоило. Мы вправе укреплять свою оборону по собственному усмотрению”. При этом глава государства подчеркнул, что отношения между Турцией и США по-прежнему носят принципиально важный характер. “Турция имеет давние связи с США. Их нужно сохранить и укрепить”, - заявил турецкий лидер.