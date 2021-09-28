Эрдоган рассказал американцам, почему Турция купила российские С-400
Турция приняла решение о приобретении российских ЗРК С-400 из-за отказа Вашингтона передать Анкаре системы ПВО “Пэтриот”. Об этом изданию New York Times заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Anadolu пишет, что по случаю встречи лидеров Турции и РФ в Сочи американское издание опубликовало посвященную теме С-400 часть интервью с президентом Турции, которое он дал газете на полях 76-й сессии ГА ООН.
“Если бы американцы продали Турции систему ПРО “Пэтриот”, нам бы не пришлось покупать С-400”, - сказал, в частности, турецкий лидер.
Глава государства отверг утверждения о том, что покупка Турцией С-400 у России якобы нанесла ущерб альянсу НАТО.
Президент Эрдоган напомнил изданию, что во время приобретения Анкарой российских ЗРК и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и тогдашний президент США Дональд Трамп подтвердили право Турции выбирать поставщиков вооружений.
Отвечая на вопрос, стоила ли покупка Турцией С-400 трений в отношениях с США, президент Эрдоган ответил: “Полагаю, что оно того стоило. Мы вправе укреплять свою оборону по собственному усмотрению”. При этом глава государства подчеркнул, что отношения между Турцией и США по-прежнему носят принципиально важный характер. “Турция имеет давние связи с США. Их нужно сохранить и укрепить”, - заявил турецкий лидер.