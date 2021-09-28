Ночью армянские СМИ сообщили об освобождении экс-министра обороны Армении Давида Тонояна из СИЗО. Однако суд избрал другую меру пресечения - подписку о невыезде. Как сообщает "Грапарак", в ближайшие часы будет рассмотрено ходатайство об аресте Давида Тонояна.

Напомним, что накануне в квартире экс-министра обороны Давида Тонояна прошел обыск в рамках уголовного дела по поставкам непригодного вооружения. Затем он был задержан армянскими спецслужбами. Обыски прошли и на квартире бывшего начальника управления авиации Аветика Мурадяна. А ночью сообщили об аресте замглавы Генштаба Степана Галстяна.

Армянские официальные власти не комментируют сложившуюся ситуацию вокруг армянских генералов.