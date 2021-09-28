Военная делегация Беларуси в Баку

В Управлении кадров Главного управления по личному составу Министерства обороны Азербайджана состоялась рабочая встреча азербайджанской и белорусской военных делегаций, посвященная военно-кадровым вопросам.

В пресс-службе азербайджанского военного ведомства сообщили, что заместитель начальника Главного управления по личному составу - начальник Управления кадров Министерства обороны генерал-майор Эльчин Халилов рассказал гостям о реформах, проводимых в азербайджанской армии, и подготовке профессионального кадрового состава.

Делегации также обменялись мнениями по военно-кадровой работе, в частности были обсуждены вопросы прохождения военной службы и учета военных кадров.