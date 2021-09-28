В Баку полицейский застрелил супругу в отделении полиции
В Баку сотрудник правоохранительных органов убил свою жену в отделении полиции.
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, сегодня около 9 часов утра сотрудник патрульно-постовой службы Низаминского районного управления полиции Исмаил Мамедов, находясь на службе, узнал что его жена, Ханум Мамедова, на почве семейного конфликта обратилась с жалобой в 24-е отделение полиции. Мамедов пришел в отделение полиции и из служебного оружия выстрелил в свою супругу. Мамедова скончалась на месте происшествия.
Мамедов задержан. В прокуратуре района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.