Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в открытии международного аэропорта в Физулинском районе Азербайджана, сказал пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Работы в Физулинском международном аэропорту близятся к завершению, там проводятся тестовые полеты, скоро будет открытие. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в открытии нового аэропорта", - сказал Калын в интервью Haber Global.

Закладка фундамента Международного аэропорта в Физули состоялась 14 января с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. В аэропорту к августу была готова взлетно-посадочная полоса длиной 3000, шириной 60 метров. Также завершено строительство башни управления воздушным движением (УВД), оснащенной автоматизированными системами, благодаря чему можно будет запускать полеты в Физулинский аэропорт в соответствии со стандартами ICAO и IATA. Новый объект рассчитан на прием всех типов самолетов до 400 тонн. Для обеспечения удобства пассажиров перед зданием терминала организована парковочная зона на 150 автомобилей.