В тюрьме умер экс-депутат Рафаэль Джебраилов
Арестованный бывший депутат Милли Меджлиса Рафаэль Джабраилов скончался от коронавируса. Об этом Report сообщили его родственники.
Согласно информации, Джебраилов скончался в лечебном учреждении Пенитенциарной службы Министерства юстиции.
Отметим, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было проведено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана в связи с незаконными действиями бывшего депутата III, IV и V созывов Милли Меджлиса Рафаэля Джебраилова. Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что Рафаэль Джебраилов, будучи депутатом Милли Меджлиса, присвоил путем мошенничества денежные средства 11 человек на общую сумму 2 млн 571 тыс. манатов. На основании собранных по делу доказательств Рафаэлю Джебраилову было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба).