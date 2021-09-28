Мушфиг Алескерли, председатель профсоюза журналистов 10:40

В первой части статьи об усиливающемся в последнее время идеологическом давлении Запада на Азербайджан уже приведены основополагающие факторы. Однако попытки жесткого воздействия на политику, проводимую нашим государством этим не исчерпываются. Так, палата представителей Конгресса США недавно предложила внести поправки, связанные с Азербайджаном, в «Закон о полномочиях в области национальной обороны» (National Defense Authorization Act) Азербайджана. Разумеется, направленные против политической и экономической стабильности страны. Предложили поправки Тони Карденас, Адам Шифф и Брэд Шерман – депутаты от Калифорнии, к слову, места компактного проживания армян в США.

Из предполагаемых изменений следует, что Азербайджан якобы напал на Армению в сентябре 2020 года. Также говорится, что Турция и Азербайджан использовали иностранных наемников во время 44-дневной войны и что Азербайджан во время военных действий использовал запрещенное оружие и боеприпасы. Еще одно безосновательное утверждение состоит в том, что Азербайджан якобы не освободил военнопленных и погубил тысячи мирных армян во время войны. Помимо трех авторов антиазербайджанских поправок их поддержали еще 13 конгрессменов, семеро из которых представляют штат Калифорния. Учитывая, что 10 из 16 депутатов из зоны влияния армянских избирателей, вполне можно расценить данное событие как армянскую провокацию, предпринятую усилиями армянского лобби США. Однако синхронные с этим действом другие вопросы в повестке дня открывают поле и для других версий. Дело в том, что столь необоснованные и предвзятые заявления делают не только конгрессмены. Посол США в Армении Линн Трейси, например, поднимает вопрос о статусе Нагорного Карабаха и призывает к возобновлению посредничества Минской группы ОБСЕ. Добавляя, что это заявление является не ее личным мнением, а и позицией госсекретаря Блинкена. «Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы вернуть стороны за стол переговоров. Госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно озвучивал позицию американской стороны», - утверждает она.

Высказывания такого содержания раздаются и из другой западной страны - Франции. Как и США, Франция объявляет карабахский конфликт незавершенным и хочет поднять вопрос статуса региона. В Париже заинтересованы в возрождении несостоявшейся, потерпевшей фиаско Минской группы и в получении особого статуса для проживающих в Азербайджане армян. Посол Франции в Ереване Джонатан Лакотт выразил согласие с Линн Трейси. В интервью армянской службе «Радио Свобода» он отметил, что в Заявление от 10 ноября охватило не все вопросы. «В частности, положение об освобождении военнопленных вообще не выполняется», - считает он. Несмотря на протесты азербайджанской стороны за последние две недели посол США трижды повторила одно и тоже. Судя по всему, США и Франция, как и 30 лет назад, все еще витают в облаках, не желая снизойти до земной реальности. Новая кампания Запада То, что западные страны принялись раскручивать очередной виток давления, более чем очевидный факт. Наряду с государственными структурами в этой кампании приняли участие реакционные медиа и «правозащитные» организации с эпитетом «международный/ая» перед своими названиями. Используют они обширный спектр обвинений, чтобы заставить Азербайджан поступать так, как они считают нужным. И в первых рядах обвинителей хорошо знакомые нам лица - СМИ, Freedom House, Reporters Without Borders, Human Rights Watch и Amnesty International на Западе. Однако, вернемся к заявлениям упомянутых выше конгрессменов Тони Карденаса, Адама Шиффа и Брэда Шермана и рассмотрим одно из них. «Правительство Азербайджана удерживает до 200 армян - пленных, заложников и задержанных, искажая их статус, чтобы оправдать свои действия», - утверждают эти деятели. Свои домыслы они строят на отчетах как раз Human Rights Watch и Института исследований в области прав человека Колумбийского университета. То есть раскручивается странная карусель: Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, «Репортеры без границ» клевещут, подтасовывая цифры и аргументы, а Конгресс затем на них ссылается. Многолетняя практика очернения той или иной страны между тем свидетельствует, что все подобные организации одинаково и однобоко подходят к раскручиваемой проблеме. Впрочем, это отнюдь не удивительно, поскольку все они координируются из одного центра, который меняется лишь в зависимости от географии и ситуации. И все эти «активисты-правозащитники» одинаково закрывают глаза на нарушение принципов демократии во Франции, США, Армении и других полезных, то есть финансирующих их государствах, в то время как в неугодных, то есть попросту не обращающих на них внимания странах они умудряются пустяшный бытовой инцидент сфабриковать под вопиющий факт нарушения прав граждан. Будь все иначе, они вместо того чтобы выискивать нарушения в Азербайджане, который находится за тысячи километров от них, наблюдали бы за соблюдением прав человека и гражданина в сотне метрах от своих рабочих мест. В тех же Париже и Вашингтоне для них масса работы, но им это неинтересно. Вот несколько примеров. На днях стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон подал в суд на владельца парижской галереи, где выставлялись его фотографии, и журналиста, который его фотографировал. Причем это не в первый раз - аналогичный иск он подал три года назад (https://www.rfi.fr/en/france/20170815-macron-sues-photojournalist-invasion-privacy). Макрон вообще уже вошел в историю как президент, выступающий против свободы слова и выражения мнений, а заодно и демократических ценностей. Практические меры по их ограничению более всего предпринимались именно во время его президентства.

Зачем Парижу «Марш свободы»?.. В ноябре 2020-го в Париже состоялся «Марш свободы» в защиту демократических ценностей, свободы слова и выражения мнений, однако главной целью шествия было не допустить принятия Закона о глобальной безопасности и Национальной программы полиции. Акция была объявлена национальной медиаорганизацией Франции - SNJ (Национальный профсоюз журналистов), к ней присоединились и другие сообщества, к примеру SNJ-CGT, CFDT. А Европейский центр свободы прессы, Международная федерация журналистов и «Индекс свободы СМИ» оказали поддержку ее организаторам. На марш собрались почти 10 тысяч представителей СМИ, НПО и пользователей социальных сетей. По мнению журналистского сообщества, обсуждаемые в парламенте Франции законопроекты направлены на ограничение свободы слова, а точнее, на то, чтобы сразу заставить журналистов молчать. Созданные в контексте «Новые вызовы безопасности Франции», эти законопроекты полностью противоречат свободе средств массовой информации и свободе слова. Скажем, согласно их положениям преступлением станет считаться фотографирование или видеозапись полицейских во время массовых мероприятий, митингов, демонстраций протестов. Особый же запрет будет наложен на трансляцию кадров насилия во время разгона митингов. Причем такого рода табу распространяется не только на пользователей социальных сетей, но и на представителей профессиональных СМИ. Закон позволит арестовать, задержать или подать в суд на любого журналиста, снимавшего на видео или фотографировавшего полицейскую операцию. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 45 000 евро или даже приговорены к году лишения свободы. И что, правительство Макрона прислушалось к протестам медиасообщества и решило отозвать законопроекты? Отнюдь! Участников «Марша свободы» встретили полицейские с дубинками и слезоточивым газом, сотни протестующих были ранены и арестованы (https://europeanjournalists.org/.../france-concerns.../) Обескураженные представители международных журналистских организаций пытались решить проблему на встрече с французским министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном, но глава правоохранителей был непреклонен отнесся и попросту вытолкал их из своего кабинета. (https://europeanjournalists.org/blog/2020/11/27/france-tramples-on-press-freedom/).

Количество новостей в таком контексте исчисляется сотнями. А вывод состоит в том, и это наглядно демонстрирует - фактов достаточно. Вывод однозначен - в последние годы в Европейском союзе, в том числе во Франции, наблюдается тенденция к ограничению свободы слова и выражения, а также демократических ценностей. Хотя национальные и международные организации и пытаются сопротивляться, препятствовать этому процессу, это им плохо удается. И при этом ни один из столь постыдных фактов не попал ни в ежедневные новостные ленты, но и в отчеты «Репортеров без границ», Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International, CPJ или IMS. Напротив, Франция, как обычно, представляется миру как одна из стран с наивысшим уровнем свободы слова и мнений. Если бы о молчании этих «рейтинговых организаций» было известно только во Франции, то такое отношение было бы понятно. Можно предположить, что расположение штаб-квартиры «Репортеров без границ» в Париже обязывает ее безоговорочно принимать местные условия. Но ведь «Репортеры» и их сеть столь же благосклонны и к другим странам, например, к той же Армении. Неприглядные в отношении свободы слова события в этой стране столь же тщательно замалчиваются, не отражаются ни в ситуативных заявлениях, ни в годовых отчетах. Между тем в августе этого года руководитель армянского Центра свободы информации Шушан Дойдоян выступила с заявлением, что условия аккредитации работников СМИ в государственных органах становятся все менее недемократическими, и для независимых журналистов теперь практически закрыт путь в государственные органы, особенно в парламент. И хотя чиновники объясняют это фактором национальной безопасности, в действительности новые правила для сотрудников СМИ ничем не обоснованы. https://news.am/arm/news/660773.html // https://www.rferl.org/a/armenia-journalists-obstructed-parliament/31429031.html Об Армении или ничего, или хорошо... Ранее до Дойдоян свой протест ущемлению свободы слова, СМИ и интернета выразила председатель Союза журналистов Армении Сатик Сейранян. Но не стоит искать информацию об этом на сайте «Репортеров без границ». Ее там нет. Того же подхода придерживаются Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International и другие «международные поборники свободы слова». По поводу Франции, США и Армении гробовое молчание, в то время как Азербайджан, Турция и другие «страны-мишени» подвергаются настоящему обстрелу обвинениями. У этих «правозащитных» организаций есть конкретные цели и задачи, точнее, конкретные домашние заготовки - они пристрастны только к отдельным странами и устраивают свои кампании осуждения по малейшему инциденту только в них. Целью «правозащитников» при этом является вовсе не устранение последствий зафиксированного нарушения или восстановление прав пострадавшего, их намерение состоит в том, чтобы дискредитировать определенные страны и вынудить их принять требования спонсоров и покровителей «Репортеров» и иже с ними. Как это сейчас происходит с Азербайджаном, о чем шла речь в предыдущей статье. Вымыслы, домыслы и инсинуации – вот на чем строятся обвинительные кампании Freedom House и «Репортеров без границ» против нашей страны. (https://virtualaz.org/uzbeuz/192435). Желающие могут ознакомиться по ссылке.

В марте этого года Freedom House опубликовала так называемый «Индекс свободы СМИ», а в сентябре - отчет о свободе интернета. Согласно отчету, Азербайджан с 35 баллами входит в число стран, где интернет не свободен от влияния государства. А вот Армения с 71 баллом считается страной со свободными интернетом. Ту же позицию организация заняла в отчете, опубликованном в марте: Армения характеризуется как положительная страна в плане обеспечения свободы слова и выражения мнений, а Азербайджан - как страна, где все эти принципы чуть ли не под запретом. В последние дни «Репортеры» особо активны и просто пачками выдают свои «отчеты и заявления» о преследовании блогеров и пользователей социальных сетей в Азербайджане. Антиазербайджанские инициативы в Конгрессе, заявления послов США и Франции в Армении, под копирку изготовленные отчеты Freedom House и «Репортеров без границ»… Совпадение ли это? НПО и СМИ как инструмент давления с Запада Вообще-то я против суждения о международных организациях в целом на примере Freedom House и «Репортеров без границ». Вопиющий пример с «Маршем свободы» в Париже свидетельствует, что есть немало организаций, которые отстаивают свои принципы и добросовестно выполняют свою миссию. Они действительно способствуют обеспечению защиты прав человека, свободы слова, выражения мнений и в целом развитию демократических ценностей. Но, к сожалению, Freedom House, Human Rights Watch и другие, действуя довольно сплоченно в своих инсинуациях, мягко говоря, бросают тень на честно осуществляющих свою деятельность, искажают их имидж, подрывают доверие к правозащитному движению в целом. Сообразуясь исключительно со своими и интересами, они варьируют от небольших подтасовок до вмешательства в «геополитические игры». Взять, к примеру, революционное движение, возникшее в Египте в 2011 году на волне демократизации и быстро распространившееся по всему Ближнему Востоку. Хотя «Братья-мусульмане» и были в авангарде этого процесса, ключевую роль тем не менее там играли так называемая «революционная инфраструктура» и прямое финансирование из Вашингтона. Силы безопасности Египта арестовали 21 гражданина США после обысков в офисах американских НПО, где обнаружились планы «революции», протоколы разделения обязанностей и даже документы о будущем Египта. Как оказалось, имелись даже карты будущего разделения Египта на несколько частей, в том числе государства Нубия на юге и коптского христианского образования на востоке. Спрашивается, какое отношения имеют НПО к подобным движениям и преобразованиям? Подобные атрибуты в руках НПО возникали и раньше, скажем, во время «революции роз» в Грузии и «оранжевой» в Украине, подтверждая использование местных и международных НПО и СМИ в качестве инструментов в политтехнологиях и стратегии цветной революции.

Все это бесспорно указывает на то, что как только интересы американцев в зоне стратегических интересов оказываются под угрозой, обостряется «принципиальность» и громогласность НПО-сателлитов и таких же средств массовой информации. В отношении стран, на которые их нацеливают, проводятся так называемые акции против нарушений свободы слова, выражения мнений, совести и прав человека. Цель неизменна - поставить национальные правительства перед фактом всяческих нарушений принципов демократии, запугать обструкцией и заставить их пойти на уступки. В Соединенных Штатах создан полноценный правительственный механизм, обеспечивающий выполнение таких программ. А в Европе действуют сотни «национальных НПО» и международных организаций, деятельность которых координируется из Вашингтона, и задачи, которые они выполняют, диктуются тоже из-за океана. Эти расположенные в Европе и управляемые из Америки сателлиты использовались для дестабилизации Азербайджана. Кампании, реализованные в преддверии и во время первых Европейских игр в Азербайджане, являются ярким примером такой политик. Обратите внимание: Article XIX занимает первое место среди НПО, которые Великобритания представляет миру как международные организации. Как британская НПО эта организация реализует проекты за рубежом, в том числе в Азербайджане, оказывая влияние на институты гражданского общества. В период с 2012-го по 2015 год - во время конкурса «Евровидение» и первых Европейских игр в Азербайджане партию первой скрипки в Article XlX выполняла Ребекка Винсент.

Причем эта самая Ребекка - гражданка США, хоть и служит в британском НПО и работала в посольстве США в Азербайджане. Позже как представитель Article XlX она стала координатором одной из крупнейших антиазербайджанских кампаний - Группы международного сотрудничества по Азербайджану, действовавшей в 2012 году, и одним из ярых активистов коалиции «Спорт во имя прав человека», созданной в 2015 году. Под руководством этих коалиций в европейских СМИ развернулась невиданная доселе антиазербайджанская агиткампания. «Активисты азербайджанских НПО» в сельских башмаках и без неоконченного среднего образования неожиданно получили доступ в грандиозные мировые издания - The Guardian, The Independent, The Telegraph, Deutsche Welle и другие влиятельные СМИ, и превратились в героев европейской политики. Мы не утверждаем, что эти средства массовой информации находятся под прямым влиянием Article XlX или сети Ребекки Винсент, однако охотно принимали и публиковали «горячие факты» от них. То есть действовал отлаженный механизм доставки дискредитирующей информации. Скажем, во время Европейских игр Эмма Хьюз, сотрудница Platform London, была командирована в Баку для координации провокационной акции протеста, запланированной сетью Ребекки Винсент в нашей столице. Когда ее задержали в бакинском аэропорту ввиду отсутствия документов, она представилась европейским представителем африканской газеты Red Pepper и даже продемонстрировала журналистское удостоверение. В ходе же расследования выяснилось, что Хьюз была одним из активистов Amnesty International и Platform London. Сеть Ребекки Винсент данный инцидент в The Guardian описала следующим образом: «журналист, приехавший в Баку, чтобы освещать спортивные события, задержан в аэропорту».

Эмиссар США Ребекка Винсент к тому же умудрилась мобилизовать правозащитные организации Германии, Франции, Швеции, Дании и некоторых других европейских странах, включая «Репортеров без границ», Human Rights Watch и Amnesty International, IMS и т.д. на проведение тотальной антиазербайджанской кампании в западных СМИ. А вот СМИ и институты гражданского общества США выступали в роли исключительно наблюдателей. Другими словами, США руководили этим процессом не напрямую, а через свои ресурсы в Европе. При расследовании финансовых источников национальных институтов гражданского общества и международных организаций, которые присоединились к антиазербайджанской кампании в тот период, выяснилось, что они напрямую связаны с американскими донорами. А точнее – имеют отношение к Госдепартаменту США посредством USAID. Вскрылось также, что глава бакинского офиса Национального демократического института США Алекс Григорьевс по доброте душевной пожертвовал на проект дискредитации азербайджанской власти 2 миллиона долларов. Гибкие меры, предпринятые азербайджанским государством позволили быстро выявить истинные намерения и действия западных эмиссаров. Соединенные Штаты имеют возможность влиять на Европу не только через сектор НПО, но и посредством межправительственных организаций, особенно в правозащитных учреждениях. К примеру, ОБСЕ превратился в эффективный инструмент манипуляций Вашингтона. В частности, управление по демократическим институтам и правам человека и офис медиа контролируются Соединенными Штатами, а их руководители назначаются либо из Вашингтона, либо согласовываются с Вашингтоном. Поведение Дэниела Бойена, главы миссии США при ОБСЕ, по отношению к Алексу Шахтахтинскому, координатору проектов организации в Азербайджане, в 2015 году стало одним из очевидных фактов, подтверждающих эту точку зрения. А Нильс Мужнекс, в то время Комиссар по правам человека ПАСЕ, хоть и был латышом по национальности, но родился в Лос-Анджелесе в семье латвийских иммигрантов. Всю сознательную жизнь прожил в Америке. Он поддерживал связь со своей исторической родиной с 1992 года, а с 1992 по 1995 год был директором латвийского отделения Фонда Сороса. В 2015 году Мужнекс прославился своими резкими выступлениями против Азербайджана и открытыми выпадами накануне I Европейских игр в тандеме с Дэвидом Кае, гражданином США и докладчиком Верховного комиссара ООН по правам человека.