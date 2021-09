То, что западные страны принялись раскручивать очередной виток давления, более чем очевидный факт. Наряду с государственными структурами в этой кампании приняли участие реакционные медиа и «правозащитные» организации с эпитетом «международный/ая» перед своими названиями. Используют они обширный спектр обвинений, чтобы заставить Азербайджан поступать так, как они считают нужным. И в первых рядах обвинителей хорошо знакомые нам лица - СМИ , Freedom House, Reporters Without Borders, Human Rights Watch и Amnesty International на Западе .

Причем эта самая Ребекка - гражданка США, хоть и служит в британском НПО и работала в посольстве США в Азербайджане. Позже как представитель Article XlX она стала координатором одной из крупнейших антиазербайджанских кампаний - Группы международного сотрудничества по Азербайджану, действовавшей в 2012 году, и одним из ярых активистов коалиции «Спорт во имя прав человека», созданной в 2015 году. Под руководством этих коалиций в европейских СМИ развернулась невиданная доселе антиазербайджанская агиткампания. «Активисты азербайджанских НПО» в сельских башмаках и без неоконченного среднего образования неожиданно получили доступ в грандиозные мировые издания - The Guardian, The Independent, The Telegraph, Deutsche Welle и другие влиятельные СМИ, и превратились в героев европейской политики. Мы не утверждаем, что эти средства массовой информации находятся под прямым влиянием Article XlX или сети Ребекки Винсент, однако охотно принимали и публиковали «горячие факты» от них. То есть действовал отлаженный механизм доставки дискредитирующей информации.

Скажем, во время Европейских игр Эмма Хьюз, сотрудница Platform London, была командирована в Баку для координации провокационной акции протеста, запланированной сетью Ребекки Винсент в нашей столице. Когда ее задержали в бакинском аэропорту ввиду отсутствия документов, она представилась европейским представителем африканской газеты Red Pepper и даже продемонстрировала журналистское удостоверение. В ходе же расследования выяснилось, что Хьюз была одним из активистов Amnesty International и Platform London. Сеть Ребекки Винсент данный инцидент в The Guardian описала следующим образом: «журналист, приехавший в Баку, чтобы освещать спортивные события, задержан в аэропорту».