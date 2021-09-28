Чем займется Милли Меджлис в осеннюю сессию
Сегодня начинается осенняя сессия Милли Меджлиса Азербайджана. Первое пленарное заседание осенней сессии парламента начнется в 11:00, сообщил парламентский корреспондент haqqin.az.
Согласно сообщению, на заседании будут представлены на обсуждение четыре законопроекта.
План работы Милли Меджлиса на осеннюю сессию будет включать 12 вопросов: законопроекты, представленные в порядке законодательной инициативы президентом Азербайджана, депутатами Милли Меджлиса, Верховным судом, прокуратурой, Верховным Меджлисом Нахчыванской Автономной Республики; законопроекты, включенные в пакет госбюджета Азербайджана; законопроекты, подготовленные в результате рекомендаций Конституционного суда; законопроект “О статусе военнослужащих”; законопроект "Об оценочной деятельности"; законопроект “О ломбардах”; законопроект "О репродуктивном здоровье”; законопроект "О высшем образовании”; законопроект "О туризме"; законопроект “Об охране нематериального культурного наследия”; законопроект “О безопасности пищевых продуктов"; законопроекты о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики.