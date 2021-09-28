Глава МИД Чехии на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня находящегося в Баку с визитом министра иностранных дел Чехии Якуба Кулханека. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.