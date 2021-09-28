Ликвидация бен Ладена постановка?

Операция по ликвидации главы террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена в Пакистане в 2011 году больше похожа на постановку.

Нет никаких фактов, подтверждающих то, что он был на месте в тот момент. Случившееся в Абботтабаде – это всего лишь спектакль, необходимый США, чтобы сохранить лицо перед мировым сообществом и американскими гражданами, пишет РИА Новости со ссылкой на очевидцев и пакистанских журналистов, расследовавших детали тех событий.

По словам очевидцев, семья бен Ладена действительно проживала в этом районе на протяжении нескольких лет, однако самого лидера группировки в здании на момент штурма не было.

Сомнения в ликвидации бен Ладена ранее высказывал в том числе и Дональд Трамп. В своем Twitter- аккаунте он повторял публикации о том, что "террорист номер один" жив.