Очередной рекорд цены на газ

Стоимость газа в Европе в начале торгов 30 сентября превысила 1100 долларов, продолжив обновлять рекорды, свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1100 долларов за тысячу кубометров, общий рост цены газа с начала дня составляет около 4,3%, передает РИА Новости.

Стоимость газа в Европе в ходе торгов 29 сентября закрепилась на уровне выше 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров и превысила 1040 долларов после корректировки до 950 долларов накануне вечером.