Кандидат в послы США в Турции заявил о признании «геноцида армян»

Бывший сенатор-республиканец, кандидат на пост посла США в Турции Джефф Флейк официально признал так называемый «геноцид армян», противореча тем самым своей прежней позиции по этому вопросу. Армянские СМИ сообщают, что Флейк заявил об этом на заседании комитета Сената по международным отношениям.

В частности, на вопрос председателя комитета, проармянского сенатора-демократа Боба Менендеса, изменил ли он свою позицию и готов ли «присоединиться к этому органу и администрации в деле подтверждения «геноцида армян», Флейк ответил утвердительно.

По данным The National News, в 2005, 2007, 2010 и 2014 годах Флейк, который представлял штат Аризона в Сенате, голосовал против законов о признании вымышленного «геноцида».