Иран стянул целую армию к границе Азербайджана
Сухопутные войска Вооруженных сил Ирана с завтрашнего дня начинают учения в северо-западном регионе страны. Как сообщает АПА, об этом заявил командующий Сухопутными войсками Исламской Республики генерал Киюмерс Хейдари.
По его словам, на учениях будут использованы гаубицы, беспилотники, вертолеты и бронетехника Вооруженных сил Ирана.
Северо-западный регион Ирана охватывает провинции Ардебиль, Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан и Занджан.
генерал Хейдари