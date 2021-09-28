Иран стянул целую армию к границе Азербайджана

Сухопутные войска Вооруженных сил Ирана с завтрашнего дня начинают учения в северо-западном регионе страны. Как сообщает АПА, об этом заявил командующий Сухопутными войсками Исламской Республики генерал Киюмерс Хейдари.

По его словам, на учениях будут использованы гаубицы, беспилотники, вертолеты и бронетехника Вооруженных сил Ирана.

Северо-западный регион Ирана охватывает провинции Ардебиль, Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан и Занджан.

генерал Хейдари