Чехия благодарит Азербайджан

Глава МИД Чехии Якуб Кулханек на переговорах в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поблагодарил азербайджанскую сторону за помощь в эвакуации чешских военных из Афганистана.

«Кулханек поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации чешских военнослужащих из Афганистана», - говорится в информации АзерТАдж.

В ходе встречи была подчеркнута важность развития и расширения связей, вытекающих из Совместной декларации о стратегическом партнерстве, подписанной между Азербайджанской Республикой и Чешской Республикой в 2015 году. Было отмечено, что визит министра иностранных дел Чешской Республики в Баку создает хорошие возможности для рассмотрения перспектив отношений в постковидный период, а также для сотрудничества в рамках международных организаций, развития связей в торговой, экономической, инвестиционной, транспортной, энергетической сферах, обсуждения вопросов сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом.