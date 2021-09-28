Во Франции студентов привили просроченной вакциной

Около 260 человек во французском регионе Овернь – Рона – Альпы получили дозы вакцины от COVID-19 Pfizer с истекшим сроком годности, сообщает радиостанция France Bleu.

Отмечается, что партия вакцин, размороженная 6 августа, несмотря на срок годности до 5 сентября, использовалась для вакцинации в период с 7 по 21 сентября. Среди привитых около 100 учеников из семи коллежей департамента Луара.

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств Франции заявило об отсутствии выявленных рисков для здоровья людей, при этом и гарантий их эффективности тоже нет, указывает радиостанция. Получившим просроченную дозу вакцины предложено привиться повторно, поскольку предыдущая вакцинация больше не считается действительной.