В России главреда The Insider Доброхотова объявили в розыск

На шеф-редактора The Insider (внесен в российский список СМИ-иноагентов) Романа Доброхотова завели уголовное дело о незаконном пересечении границы, его объявили в розыск, сообщает российский "Дождь" со ссылкой на его адвоката Юлию Кузнецову.

По ее данным, Доброхотова объявили в розыск 23 сентября — решение приняло следственное управление ФСБ. Обыски у его семьи проходят в рамках этого дела — их проводят в квартирах родителей Доброхотова, его жены и сестры.