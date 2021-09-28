Рахмон отправился на Памир и проверил боеготовность таджикской армии
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил на военном параде военнослужащих Вооруженных сил, военных структур и правоохранительных органов Таджикистана в городе Хорог (административный центр Горно-Бадахшанской автономной области, с западной части граничит с Афганистаном, туристический центр Памира), сообщает пресс-служба главы таджикского государства.
Президент Таджикистана призвал солдат и офицеров беречь мир в стране. Глава государства назвал Вооруженные силы Таджикистана важнейшей частью национальной государственности и надежным щитом независимости страны.
Рахмон отметил очень сложные и быстро меняющиеся условия современного мира, эскалацию различных угроз и опасностей, активизацию различных экстремистских и террористических движений у границ Таджикистана и общую нестабильность в соседней стране. Он подчеркнул, что в таких ситуациях многократно возрастает роль ВС, военных структур, правоохранительных органов.