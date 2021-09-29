Россия продолжает обновлять свой антирекорд по COVID-19

Россия третий день подряд бьет рекорды по числу смертности от COVID-19.

Так в стране за минувшие сутки зарегистрировано 23 888 случаев заражения и 867 летальных исходов. Это новое максимальное значение за последние три дня. Показатель смертности 800 человек и более стал фиксироваться начиная с прошлой недели, сообщает российский оперштаб.

Всего в стране с момента начала пандемии зафиксировано 7 511 026 случаев заражения и 207 255 летальных исходов. Из больниц выписаны 6 672 767 пациентов, 18 826 из них - за последние сутки.