«За доверие и надежность»: Лукашенко благодарит Ильхама Алиева и Азербайджан
"Азербайджан был и остается нашим стратегическим партнером, братским государством, которое последовательно и бескорыстно поддерживает Беларусь", - заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты нового посла Азербайджана в этой стране Ульви Бахшалиева, передает БелТА.
Согласно сообщению, президент Лукашенко от имени Беларуси в целом и от себя лично выразил благодарность всему азербайджанскому народу и своему другу президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за доверие и надежность.