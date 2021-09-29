Азербайджанскую штангистку дисквалифицировали на 8 лет: за допинг

Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала азербайджанскую штангистку Боянку Костову на 8 лет за нарушение антидопинговых правил.

Допинг-проба A Костовой, которая была сдана 5 апреля во время чемпионата Европы-2021 в Москве, дала положительный результат на анаболический стероид станозолол.

В Москве Костова выиграла золото в весовой категории до 59 кг, опередив россиянку Ольгу Те. Третье место заняла француженка Дора Чакунте.

Дисквалификация штангистки продлится до 9 мая 2029 года.